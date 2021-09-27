Искусственный интеллект: Рыбу ловят сетью, а браконьеров — нейросетью
Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону подвели итоги хакатона по искусственному интеллекту — пятого из 116 мероприятий серии хакатонов и лекций по искусственному интеллекту, которые пройдут во всех регионах России в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект».
Оператором проекта выступает АНО «Россия — страна возможностей», организационный партнер конкурса — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации.
С 24 по 26 сентября в Медиапарке Южный Регион-ДГТУ 17 команд, из которых 11 дошли до финала, занимались разработкой алгоритма, способного фиксировать данные о положении рыболовного трала в момент получения спутникового снимка. Данная информация с учётом привязки к географическим координатам и анализа разрешительной документации на вылов позволит специалистам Росрыболовства сделать вывод о характере деятельности конкретного судна (группы судов) в момент времени, либо временной интервал, а также о законности её осуществления.
С поздравлениями к участникам обратились Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, временно исполняющий обязанности начальника ФГБУ ЦСМС Александр Михайлов.
Победителями пятого хакатона по искусственному интеллекту стали три команды:
1.Команда 2plus (Ростовская область): Евгений Николаев, Андрей Перевощиков, Анна Текучева.
Команда представила решение, которое позволяет быстро и эффективно отслеживать ловлю, сопоставляя данные с местоположением кораблей. Решение позволяет не только качественно оценивать «ловит» или «не ловит», но и учитывать некоторые другие вероятности, что должно упростить работу системы.
2.Волюнтаристы (Ставропольский край): Владимир Антонов, Игорь Стручков, Руслан Чернобровкин, Сергей Рябцев, Михаил Гурчинский.
Система, разработанная участниками, позволяет количественно оценить и ранжировать вероятность незаконного вылова рыба для планирования специалистами контрольно-надзорной деятельности.
3.BackLab (Ростовская область): Алексей Тихонов, Андрей Скибин, Арсений Авилов.
Командой решена задача предиктивной аналитики по выявлению судов, которые производят лов, и предложен работающий прототип сервиса «Fisher Detector». Особенностями решения участники отметили легко адаптируемый сервис, высокую точность, большие возможности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, хакатоны и лекции по искусственному интеллекту — серия образовательных мероприятий, которые пройдут по всей России. Главными целями проекта являются популяризация технологий ИИ в России среди молодых специалистов и студентов, формирование IТ-сообщества с фокусом на искусственный интеллект, а также генерация решений на основе искусственного интеллекта для бизнеса и государственного сектора. Всего в рамках проекта в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту: 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по искусственному интеллекту.
Кроме того, перед началом хакатона состоялись лекции по искусственному интеллекту, где ведущие эксперты Ростовской области — Сергей Ткаченко, директор по IT и НИОКР Агрохолдинга «СТЕПЬ» и Дмитрий Кузин, старший аналитик по разработке приложений в Accenture — разобрали реальные кейсы использования технологий искусственного интеллекта в промышленности, медицине и сельском хозяйстве.