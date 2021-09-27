Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2021, 18:28 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону подвели итоги хакатона по искусственному интеллекту — пятого из 116 мероприятий серии хакатонов и лекций по искусственному интеллекту, которые пройдут во всех регионах России в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект».

ИА REGNUM Искусственный интеллект

Оператором проекта выступает АНО «Россия — страна возможностей», организационный партнер конкурса — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации.

С 24 по 26 сентября в Медиапарке Южный Регион-ДГТУ 17 команд, из которых 11 дошли до финала, занимались разработкой алгоритма, способного фиксировать данные о положении рыболовного трала в момент получения спутникового снимка. Данная информация с учётом привязки к географическим координатам и анализа разрешительной документации на вылов позволит специалистам Росрыболовства сделать вывод о характере деятельности конкретного судна (группы судов) в момент времени, либо временной интервал, а также о законности её осуществления.

С поздравлениями к участникам обратились Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, директор РАЭК Сергей Плуготаренко, временно исполняющий обязанности начальника ФГБУ ЦСМС Александр Михайлов.

Евгений Полуянов. Автор «Получается у того, кто пробует. Участие в этом хакатоне — уже победа, потому что ребята пробуют свои силы, демонстрируют потенциал, пытаются найти решение сложных, и в то же время интересных, нужных задач. И те проекты, которые участники разработали за эти 48 часов, мы взяли на заметку и уже знаем, что можно сделать с ними дальше. У нас в регионе есть акселераторы, бизнес-инкубаторы, которые помогут превратить эти наработки в красивый, правильно оформленный продукт», — отметил министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области

«В Ростове-на-Дону мы закрываем наш пятый из 116 хакатонов по искусственному интеллекту! На старте 121 зарегистрированный участник — 17 команд на старте — приняли участие в одном из главных ИТ-соревнований нашей страны. А до финала, внимание, дошли 11 команд! И это отличный результат. Несмотря на то, что наш проект достаточно молод, можно сказать, что мы уже добились цели, которую ставили для себя изначально. Многие ребята приходят сюда не только за денежным призом: например участники отмечают, что хакатон для них — это прежде всего опыт и профессиональный рост», — рассказал Антон Сериков, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей».

Сергей Плуготаренко, директор РАЭК. Автор «Мы подводим итоги пятого хакатона по искусственному интеллекту. Для нас это первый маленький рубеж — пять хакатонов уже успешно состоялись, впереди ещё пять до конца этого года. И результаты первых пяти хакатонов превзошли все наши самые смелые ожидания. Более 700 участников из более 20 регионов решили 5 крутых масштабных кейсов. В каждом из 5 регионов, где проходили наши мероприятия, нас тепло встречали и поддерживали представители региональной власти, вузы, ИТ-компании. Вокруг проекта уже складывается комьюнити специалистов по искусскусственному интеллекту. Для многих Хакатон — это отличный старт, своего рода навигатор дальнейшего профессионального пути. И я уверен, что это шанс определиться с областью своей будущей деятельности», — рассказал, директор РАЭК.

Александр Михайлов, временно исполняющий обязанности начальника ФГБУ ЦСМС. Автор «Первый раз в нашей отрасли проводится подобное мероприятие. Участники очень серьезно отнеслись к задаче хакатона. Мы увидели большое количество команд, которые проявили интерес и сражались до конца. Теперь можно сказать, что рыбу ловят сетью, а браконьеров ловят нейросетью», — обратился к участникам, временно исполняющий обязанности начальника ФГБУ ЦСМС.

Победителями пятого хакатона по искусственному интеллекту стали три команды:

1.Команда 2plus (Ростовская область): Евгений Николаев, Андрей Перевощиков, Анна Текучева.

Команда представила решение, которое позволяет быстро и эффективно отслеживать ловлю, сопоставляя данные с местоположением кораблей. Решение позволяет не только качественно оценивать «ловит» или «не ловит», но и учитывать некоторые другие вероятности, что должно упростить работу системы.

2.Волюнтаристы (Ставропольский край): Владимир Антонов, Игорь Стручков, Руслан Чернобровкин, Сергей Рябцев, Михаил Гурчинский.

Система, разработанная участниками, позволяет количественно оценить и ранжировать вероятность незаконного вылова рыба для планирования специалистами контрольно-надзорной деятельности.

3.BackLab (Ростовская область): Алексей Тихонов, Андрей Скибин, Арсений Авилов.

Командой решена задача предиктивной аналитики по выявлению судов, которые производят лов, и предложен работающий прототип сервиса «Fisher Detector». Особенностями решения участники отметили легко адаптируемый сервис, высокую точность, большие возможности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хакатоны и лекции по искусственному интеллекту — серия образовательных мероприятий, которые пройдут по всей России. Главными целями проекта являются популяризация технологий ИИ в России среди молодых специалистов и студентов, формирование IТ-сообщества с фокусом на искусственный интеллект, а также генерация решений на основе искусственного интеллекта для бизнеса и государственного сектора. Всего в рамках проекта в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту: 85 региональных, 24 окружных и 7 международных, а также 85 лекций от ведущих отечественных специалистов по искусственному интеллекту.

Кроме того, перед началом хакатона состоялись лекции по искусственному интеллекту, где ведущие эксперты Ростовской области — Сергей Ткаченко, директор по IT и НИОКР Агрохолдинга «СТЕПЬ» и Дмитрий Кузин, старший аналитик по разработке приложений в Accenture — разобрали реальные кейсы использования технологий искусственного интеллекта в промышленности, медицине и сельском хозяйстве.