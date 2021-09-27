Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. За девять месяцев, с декабря 2020 по август 2021 года, жители Ленинградской области в рамках проекта по раздельному сбору мусора собрали 274 тонны стекла и 58 тонн пластика, сообщили 27 сентября в областном правительстве. В последние три месяца особенно заметно выросла масса собираемого пластика. Собранные отходы направлены на переработку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Раздельный сбор мусора

В девяти районах Ленобласти из 18-ти на придомовых контейнерных площадках расставлены более 500 комплектов специальных баков с раздельным сбором стекла и пластика. Раздельный сбор доступен примерно для 450 тысяч жителей региона.

Строительство контейнерных площадок для сбора бытовых отходов и закупка контейнеров для ТКО идет за счет бюджетных субсидий. В регионе рассчитывают на федеральное финансирование проекта при его расширении.