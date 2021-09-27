Иерусалим, 27 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Израиль не позволит Ирану создать собственное ядерное оружие, заявил 27 сентября израильский премьер-министр Нафтали Беннет на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Pixabay.com Флаг Израиля

По его словам, Иран имеет больше уязвимых мест, чем кажется на первый взгляд.

«Мы не позволим Ирану заполучить ядерное оружие… Иран намного слабее и уязвимее, чем кажется», — заявил Беннет.

Кроме того, он обвинил правящий режим Ирана в оторванности от молодого поколения и гнилости, а экономику Ирана назвал падающей.