«Полезно в случае потрясений, но противоречиво»: о новом законопроекте
Белгород, 27 сентября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Дополнительная унификация полномочий губернаторов по всей стране может быть полезна для вертикали власти и управляемости. Однако выборы глав регионов в том виде, в котором они проводятся сейчас, вызывают массу вопросов. Так прокомментировал законопроект о работе региональных органов госвласти и полномочиях субъектов РФ в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 27 сентября руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.
Политолог выделил несколько основных векторов изменений во внутриполитической жизни России. Прежде всего, к единому знаменателю приводится срок полномочий губернаторов и вводится единое для всех руководителей регионов название должности «глава». Такие шаги унификации, считает эксперт, можно только приветствовать.
Самая противоречивая новелла, по мнению Романа Травина, в плане полномочий глав регионов и снятия ограничения на количество сроков на должности.
Что касается возможности для субъектов федерации обращаться в Государственный совет — это больше говорит о самом Госсовете, чем об организации власти на уровне регионов, считает эксперт. «Это ещё один маркер того, что в Кремле рассматривают сценарий транзита власти, с серьёзным повышением значимости Госсовета в российской политической системе».
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас.