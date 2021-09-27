Белгород, 27 сентября, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Дополнительная унификация полномочий губернаторов по всей стране может быть полезна для вертикали власти и управляемости. Однако выборы глав регионов в том виде, в котором они проводятся сейчас, вызывают массу вопросов. Так прокомментировал законопроект о работе региональных органов госвласти и полномочиях субъектов РФ в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 27 сентября руководитель проекта «Открытая аналитика», преподаватель кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Роман Травин.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Политолог выделил несколько основных векторов изменений во внутриполитической жизни России. Прежде всего, к единому знаменателю приводится срок полномочий губернаторов и вводится единое для всех руководителей регионов название должности «глава». Такие шаги унификации, считает эксперт, можно только приветствовать.

«Во-вторых, прописаны дополнительные возможности для федерального центра влиять на кадровую политику в субъектах. Понятно, что де-факто это делается и сейчас. Но этот законопроект, например, прямо закрепляет за федеральными органами исполнительной власти право влиять на назначение топ-чиновников в регионах, в той же сфере здравоохранения или образования. Тут надо будет смотреть, в каком виде это в итоге будет реализовано. Понятно, что Москва хочет усилить контроль в таких чувствительных сферах. Но с другой стороны, можно вспомнить ситуацию, когда только вводились карантинные ограничения. Тогда многое было делегировано субъектам федерации, но и спрос был с губернаторов. Справлялись они очень по-разному. Если же ключевые посты в регионах будут массово занимать навязанные из центра люди, то вряд ли в таких ситуациях руководители субъектов проявят себя лучше, скорее наоборот», — говорит собеседник агентства.

Самая противоречивая новелла, по мнению Романа Травина, в плане полномочий глав регионов и снятия ограничения на количество сроков на должности.

«Президент, судя по всему, ещё легче, чем сейчас сможет сменить любого руководителя любого субъекта. Конечно, в случае каких-то потрясений в стране, это может быть объективно полезно для страны, чтобы сохранить вертикаль власти и управляемость. Представим себе ситуацию: жители подавляющим большинством выбрали главой своего региона популярного оппозиционного политика. Президент не захотел с ним работать. И он не просто будет снят с должности, но ещё и на пять лет потеряет право избраться вновь. Губернаторские выборы даже в том виде, в котором они проводятся сейчас, вызывают массу вопросов. Многие коллеги справедливо отмечают, что сегодня это скорее плебисцит о доверии кандидату, согласованному администрацией президента. А с такими коррективами смысла в них станет ещё меньше», — отметил политолог.

Что касается возможности для субъектов федерации обращаться в Государственный совет — это больше говорит о самом Госсовете, чем об организации власти на уровне регионов, считает эксперт. «Это ещё один маркер того, что в Кремле рассматривают сценарий транзита власти, с серьёзным повышением значимости Госсовета в российской политической системе».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас.