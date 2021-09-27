Казань, 27 сентября, 2021, 18:06 — ИА Регнум. В Казани с 1 октября стартует программа мероприятий, посвященная Дням культуры Японии. Церемония открытия пройдет в кинотеатре «Мир» и начнется с демонстрации искусства икебаны школы «Согетцу», сообщает пресс-служба минкультуры РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

На 2 октября запланирована демонстрация чайной церемонии в молодежном центре «Сэлэт». Проведет мастер-класс Урана Куулар.

16 октября в Елабуге и 17 октября в Казани в зале «УНИКС» состоится презентация японской версии совместного татарстано-японского проекта проекционного шоу «Татара — наследие Евразии». Мероприятие посвящено металлургической печи «Татара» для выплавки стали для мечей самураев, название которой связано с историей становления искусства выплавки металла на территории древней Тартарии.

Завершатся Дни культуры Японии в Татарии мастер-классом от создателя паблика о традиционной культуре и японской поэзии, журналиста, редактора, переводчика, члена жюри Международного конкурса хайку на русском языке Анны Семиды.

Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUMа, в столице Татарии на базе агропарка «Казань» 25 сентября прошла традиционная республиканская ярмарка-выставка сельхозпродукции и изделий творчества «Город мастеров» с участием муниципальных районов и образовательных организаций региона.

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