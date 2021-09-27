Токио, , 08:23 — REGNUM Проект новой трёхлетней стратегии кибербезопасности, в котором Россия, Китай и КНДР упоминаются в качестве потенциальных источников хакерских атак, был одобрен 27 сентября на заседании штаба кибернетической безопасности Японии. Документ обнародован 27 сентября на сайте японского ведомства.

Хакеры. Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация с безопасностью вокруг Японии становится все более суровой, а киберпространство стало местом конкуренции между странами, отражая геополитическую напряженность. Считается, что Китай, Россия и Северная Корея укрепляют свой потенциал в киберпространстве и проводят кибератаки, направленные на кражу информации», — утверждается в одобренном документе.

Кроме того, указывается, что Китай якобы проводит кибератаки для получения военных и других передовых технологий, а с российской стороны хакерские атаки на другие страны якобы проводятся с целью достижения выгодных для Москвы военных и политических целей.

Также отмечается, что Япония собирается вести тесное сотрудничество с участниками Четырехстороннего диалога по безопасности, в который входят Австралия, Индия и США, для того, чтобы укрепить свой кибернетический потенциал.

Отметим, страны Запада неоднократно заявляли о причастности России к различным кибератакам, включая на правительственные учреждения и компании США, не приводя каких-либо убедительных доказательств этих утверждений, а российская сторона последовательно опровергала таковые.