Техас, США, , 18:24 — REGNUM Не смотря на то, что американские СМИ продубили о якобы давно начавшемся в Техасе аудите президентских выборов 2020 года, чиновники многих округов штата все еще не знают о планах пересчета бюллетеней, сообщает 27 сентября CNN.

Капитолий штата Техас (сс) LoneStarMike

В четверг вечером, 23 сентября, СМИ сообщили, что в двух крупнейших демократических и республиканских округах Техаса идет всесторонняя судебная экспертиза выборов. Речь идет о Далласе, Харрисе, Тарранте и Коллинз.

Однако официальные лица Техаса не внесли никакой ясности в вопрос о том, на каком этапе находится проверка. Офис губернатора штата Грэга Эбботта и другие официальные лица не ответили на вопросы об аудите.

При этом один из техасских чиновников сообщил CNN, что даже сотрудники офиса госсекретаря не знали о проводимой проверке.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись в ноябре 2020 года. Республиканец Дональд Трамп не смог остаться у власти на второй срок, уступив представителю Демократической партии Джозефу Байдену.

Трамп с таким исходом голосования не согласился. Он и его сторонники после поражения на президентских выборах несколько десятков раз обращались в суды, пытаясь оспорить результаты выборов, так как они, по мнению команды экс-президента, прошли с нарушениями. Все иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.