Екатеринбург, 27 сентября, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Главный врач больницы № 24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин решил прекратить вести «честную статистику» по заболевшим COVID-19. Об этом медик заявил в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам Малинкина, его сообщения так и не достигли заветной цели — не побудили тех, кто не желает прививаться от коронавируса, пройти вакцинацию. Врач в течении двух недель публиковал данные о том, у скольких ковид-пациентов была прививка от коронавируса.

Малинкин уточнил, что за всё время «эксперимента» в больнице умер лишь один человек с прививкой, и лишь у 10% заболевших за тот период была прививка.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 137 363 случая заражения коронавируса.