Таллин, 27 сентября, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Всего из четырех стран Европейского союза и Европы (Польши, Чехии, Венгрии и Ватикана) разрешен свободный въезд в Эстонию. Об этом сообщило министерство иностранных де страны со ссылкой на обновленный список.

Konrad Zielinski, son of Julo Флаг Эстонии

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Эти четыре страны составляют так называемый «зеленый список» полностью безопасных европейских стран, где показатель кумулятивной заболеваемости коронавирусом COVID-19 в последние две недели не превышал 75 случаев на 100 000 населения, Неделю назад в этом списке было 5 стран, включая Андорру.

В «желтый список» (показатель кумулятивной заболеваемости — от 75 до 200 случаев на 10 000 населения) включены 15 стран: Андорра, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Португалия, Словакия, Финляндия, Франция и Швеция. Тем, кто приехал из этих стран, придется предоставить или справку о том, что он переболел COVID-19, или сертификат о прохождении полного курса вакцинации, или документ о негативном результате теста на коронавирус.

В «красном списке» — 13 государств Евросоюза (Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Ирландия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Румыния, Сан-Марино, Словения и Хорватия) и три страны Европы (Великобритания, Норвегия и Швейцария). Всем приезжающим из них необходимо будет провести 10 дней на карантине.

Срок самоизоляции можно сократить, если дважды сдать негативный тест на коронавирус.