Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Республиканка Лиз Чейни, «изгнанная» из партии за критику Трампа, заявила в интервью для CBS 26 сентября, что экс-президент США Дональд Трамп «не верит в верховенство закона».

Лиз Чейни US House Office of Photography

«Те, кто думает, что если игнорировать Трампа, то он уйдет, оказались неправы», — сказала Чейни в интервью программе «60 минут».

«И, на мой взгляд, американский народ заслуживает большего, чем выбирать между тем, что я считаю действительно катастрофической политикой Джо Байдена — в целом ряде областей, действительно плохой для нашей экономики. С точки зрения национальной безопасности, то, что произошло, то, что он сделал в Афганистане: очень опасная политика для страны. Но альтернативой не может быть человек, который не верит в верховенство закона и нарушил свою присягу», — объяснила Чейни, имея ввиду Трампа.

Напомним, что Чейни является дочерью бывшего вице-президента Дика Чейни, который служил при Буше во время его двух сроков (2001−2009) в Белом доме.

Ранее ее поддержал экс-президент США Джордж Буш, решив помочь в сборе средств для избирательной кампании. После этого Трамп разослал подписчикам по электронной почте отфотошопленное изображение, на котором лица Буша и Чейни были наложены друг на друга. Получилась карикатурная фотография с лицом Буша, но очками и белыми волосами Чейни.

Как сообщало ИА REGNUM Чейни согласилась стать заместителем председателя комитета, занимающегося расследованием беспорядков 6 января. Республиканцы всеми силами препятствовали созданию данной комиссии, которую пытались собрать демократы, чтобы найти якобы готовивших восстание в Капитолии сторонников Трампа.