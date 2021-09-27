Панама, 27 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Отмена комендантского часа на большей части территории Панамы связана с тем, что пандемия коронавируса находится под контролем. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на представителей органов здравоохранения страны.

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Основываясь на снижении числа случаев заражения коронавирусом, смертей и индекса распространения инфекции, глава минздрава Панамы Луис Франсиско Сукре объявил об отмене некоторых ограничений после анализа, проведенного совместно с технической группой, Консультативным советом и в координации с президентом страны Лаурентино Кортисо.

С целью оживления экономики страны с 27 сентября людям будет разрешено посещать кинотеатры и театры, где публика должна оставаться в своем семейном кругу с одним пустым креслом между одной группой людей и другой. Также будут открыты спа-центры на реках и пляжах, где разрешено умеренное потребление алкогольных напитков.

Бары и дискотеки будут разрешены при строгом соблюдении установленных ограничений по вместимости, которые составляют 80% для тех, кто вакцинирован по полному графику (двумя и более компонентами), и 50% для остальных. Также были выданы разрешения на использование полей для спортсменов при строгом соблюдении санитарных норм.

Комендантский час и другие ограничения останутся в силе в нескольких районах ряда провинций.

В минздраве Панамы также заявили, что по состоянию на 26 сентября 68% населения старше 16 лет были полностью вакцинированы.