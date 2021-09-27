В РФ нужен госорган, который бы смог урезонить руководство ЦБ – экономист
Москва, 27 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Если бы российский Центральный банк взял пример со своих коллег из США или Европейского союза, то в стране выросли бы доходы населения, что ощутил бы почти каждый гражданин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.
«Инфляция в мире начинает затормаживаться, что естественным образом снизит давление на внутренние российские цены, если, конечно, удастся обеспечить устойчивость курса рубля. Но надо отдать должное выдержке ФРС США, ЕЦБ и иных крупных регуляторов финансового рынка, которые в это непростое время отдали предпочтение стимулированию роста восстанавливающейся после кризиса внутренней экономике, а не стали штудировать и цитировать учебники рыночной экономики середины прошлого века. Казалось бы, действуй и повторяй за теми, кто для тебя образец и эталон концептуальных теорий монетарной политики», — сказал Ордов.
По его словам, в этом случае рост ВВП в России, который гораздо лучше любых других показателей отражает потенциал роста реальных доходов жителей РФ, мог бы быть сравним с ростом в США, ну или хотя бы с ростом ВВП еврозоны.
«Но наш мегарегулятор считает своим приоритетом инфляционное таргетирование, хотя абсолютно понятно, что методами денежно-кредитной политики удается лишь реагировать постфактум на ее изменения, — сказал Ордов. — Между тем дополнительный процентный пункт роста ВВП России мог бы позволить не только в этом году увеличить реальные доходы населения, но и создать условия для роста темпами более 4% в 2022 и, может быть, даже в 2023 годах. Подобный рост ощутил бы благоприятно на себе практически каждый гражданин».
Как пояснил Ордов, складывается впечатление, что Банк России сначала чрезмерно понизил ключевую ставку в кризис, а потом «совершил фальстарт» в сроках и величине ее повышения.
«К сожалению, у нас нет уполномоченного органа, который мог бы дать профессиональную оценку действиям ЦБ РФ и урезонить его руководство», — подытожил экономист.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что по итогам 2021 года индекс потребительских цен в России может составить 7% или даже выше.