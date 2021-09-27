Москва, 27 сентября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Если бы российский Центральный банк взял пример со своих коллег из США или Европейского союза, то в стране выросли бы доходы населения, что ощутил бы почти каждый гражданин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Инфляция в мире начинает затормаживаться, что естественным образом снизит давление на внутренние российские цены, если, конечно, удастся обеспечить устойчивость курса рубля. Но надо отдать должное выдержке ФРС США, ЕЦБ и иных крупных регуляторов финансового рынка, которые в это непростое время отдали предпочтение стимулированию роста восстанавливающейся после кризиса внутренней экономике, а не стали штудировать и цитировать учебники рыночной экономики середины прошлого века. Казалось бы, действуй и повторяй за теми, кто для тебя образец и эталон концептуальных теорий монетарной политики», — сказал Ордов.

По его словам, в этом случае рост ВВП в России, который гораздо лучше любых других показателей отражает потенциал роста реальных доходов жителей РФ, мог бы быть сравним с ростом в США, ну или хотя бы с ростом ВВП еврозоны.

«Но наш мегарегулятор считает своим приоритетом инфляционное таргетирование, хотя абсолютно понятно, что методами денежно-кредитной политики удается лишь реагировать постфактум на ее изменения, — сказал Ордов. — Между тем дополнительный процентный пункт роста ВВП России мог бы позволить не только в этом году увеличить реальные доходы населения, но и создать условия для роста темпами более 4% в 2022 и, может быть, даже в 2023 годах. Подобный рост ощутил бы благоприятно на себе практически каждый гражданин».

Как пояснил Ордов, складывается впечатление, что Банк России сначала чрезмерно понизил ключевую ставку в кризис, а потом «совершил фальстарт» в сроках и величине ее повышения.

«К сожалению, у нас нет уполномоченного органа, который мог бы дать профессиональную оценку действиям ЦБ РФ и урезонить его руководство», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что по итогам 2021 года индекс потребительских цен в России может составить 7% или даже выше.