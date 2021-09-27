Москва, 27 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Страны Европейского союза, Япония и США не будут запрещать биткоин так, как это сделали власти Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, комментируя действия Народного банка Китая.

Getty Images Криптовалюта

«Другие страны не последуют примеру Китая. США, страны ЕС и Япония уже несколько лет как признали криптовалюты в качестве договорного средства платежа и создали правовые рамки их использования в части налогообложения и соблюдения требований ПОД/ФТ. Они позволяют законно использовать криптовалюты при условии прослеживаемости для оплаты налогов и купли-продажи товаров и услуг. В России же на данный момент использование криптовалют в качестве средства платежа за товары или услуги запрещено», — сказала Левашенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что криптоинвесторы пытаются вывести средства вложенные ими в биткоин.