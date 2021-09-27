Москва, 27 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Криптоинвесторы пытаются вывести средства, вложенные ими в биткоин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала информацию о том, что после того, как Народный банк Китая объявил незаконными все криптовалютные операции на территории страны, биткоин за час подешевел на три тысячи долларов.

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«Еще два года назад, в сентябре 2019 года, 70% мирового майнинга криптовалют приходилось на Китай, — сказала Левашенко. — Поэтому рынок остро реагирует на регуляторные изменения со стороны властей этой страны. Запрет ведет к тому, что майнеры отказываются от криптовалют, а криптоинвесторы пытаются вывести средства или перевести их на зарубежные счета, что оказывает влияние и на цену биткоина».

Напомним, что в конце минувшей недели цена биткоина упала на 6%.