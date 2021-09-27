Подгорица, 27 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Черногории 52,1 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 45,8 процента были ревакцинированы, говорится в сообщении института общественного здравоохранения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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На данный момент введено 447 473 дозы вакцины против коронавируса. Первую дозу вакцины получили 238 307 человек или 38,4 процента, а вторую — 209 166 человек или 33,7 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.