Рига, 27 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Пандемия коронавирусаCOVID-19 затронула не только разные профессии, но и возрастные группы населения, например, больнее всего «ударила» по молодым людям в возрасте до 29 лет. Об этом старший экономист аналитической службы министерства экономики Латвии Нормундс Озолс сообщил государственному радио страныLatvijas Radio.

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По его словам, именно эта категория людей была чаще других занята на сезонных или временных работах в сфере обслуживания, например, работали официантами или гостиничными служащими.

«Еще один интересный момент: от увольнений больше всего пострадали те, кто и до кризиса не имел высоких доходов. Мы видим, что число сотрудников с зарплатой 400 — 700 евро уменьшилось, в то же время увеличилось число сотрудников с зарплатой выше 3000 и даже 4000 евро», — отметил экономист.

Озолс полагает, что неопределенность на рынке труда Латвии сохранится до конца 2021 года, однако рынок труда в целом адаптировался к текущей ситуации: «Во время кризиса повысилась эффективность работы, изменились различные процессы, и люди делают вещи немного иначе, чем раньше».

Он добавил, что это способствует повышению эффективности и производительности. Например, по сравнению со вторым кварталом 2020 года производительность труда выросла на 8%, и этот уровень также оказался выше, чем был в докризисный период.