На Кубе зарегистрировано 6632 новых случая заражения коронавирусом
Гавана, 27 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Власти Кубы зафиксировали 6632 новых случая заражения коронавирусом. Об этом заявил руководитель эпидемиологического департамента минздрава Кубы Франсиско Дуран, сообщает Prensa Latina.
Zdrav.tomsk.ru
Коронавирус
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За минувшие сутки от COVID-19 в стране также скончались 52 человека.
Таким образом, по словам Дурана, с 11 марта 2020 года в стране зарегистрировано 860 799 случаев коронавируса и 7 279 смертей от COVID-19.