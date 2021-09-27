Абонемент на парковку в Нижнем Новгороде обойдётся в 96 тысяч рублей в год
Нижний Новгород, 27 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Власти Нижнего Новгорода предлагают местным жителям приобрести годовой абонемент на пользование автомобильными парковками за 96,3 тысячи рублей. Об этом сообщили в городской администрации.
Если же автовладелец не желает расставаться со столь внушительной суммой единовременно, то он может купить трехмесячный абонемент за 31,3 тысячи рублей или же месячный — за чуть больше чем 12 тысяч рублей.
Для того, чтобы оформить абонемент, нижегородцам предлагают зарегистрироваться на сайте «Парковочное пространство Нижнего Новгорода», указав госномер автомобиля и выбрав дату начала действия пропуска на парковку.
ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время мэрия Нижнего Новгорода и заключившее с ней концессионное соглашение с ПАО «Мегафон» создают сеть из более чем 7 тысяч платных парковок на всей территории столицы Приволжья.