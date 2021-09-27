Нижний Новгород, 27 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Власти Нижнего Новгорода предлагают местным жителям приобрести годовой абонемент на пользование автомобильными парковками за 96,3 тысячи рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Если же автовладелец не желает расставаться со столь внушительной суммой единовременно, то он может купить трехмесячный абонемент за 31,3 тысячи рублей или же месячный — за чуть больше чем 12 тысяч рублей.

Для того, чтобы оформить абонемент, нижегородцам предлагают зарегистрироваться на сайте «Парковочное пространство Нижнего Новгорода», указав госномер автомобиля и выбрав дату начала действия пропуска на парковку.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время мэрия Нижнего Новгорода и заключившее с ней концессионное соглашение с ПАО «Мегафон» создают сеть из более чем 7 тысяч платных парковок на всей территории столицы Приволжья.