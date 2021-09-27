Вашингтон, 27 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Подполковник медицинской службы США Тереза Лонг рекомендовала немедленно прекратить вакцинацию военнослужащих и отстранить от полётов вакцинированных от COVID-19 пилотов. Об это она заявила в показаниях под присягой о воздействии вакцин от коронавирусной инфекции, которые опубликовал Патрик Бирн на сайте DeepCapture.

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Со ссылкой на нескольких врачей, медик сообщает, что после вакцинации значительно увеличивается количество ранее здоровых молодых солдат, у которых начинает проявляться мигрень, нарушения менструального цикла, рак, подозрения на миокардит и сердечные симптомы. Также Лонг жаловались и сами военные, и гражданские служащие. Они рассказывали, что им было так плохо, что они не могли работать после вакцинации.

«Сегодня я получила известие об одном смертельном исходе и двух случаях реанимации в Форт-Худе; погибший был армейским летчиком, который в то время мог находиться в полете. Все три случая легочной эмболии произошли в течение 48 часов после вакцинации», — пишет Лонг, слова которой приводит «Красная весна».

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«Я не могу приписать этот результат чему-либо, кроме вакцины от Covid-19 как источника этих событий. Каждый из них был в отличном физическом состоянии до вакцинации, и каждый пострадал в течение двух дней после вакцинации», — подчеркнула она.

Военврач заявила, что «наблюдаемые болезни, травмы и смертельные исходы являются непосредственным и причинным следствием вакцинации от Covid-19», поэтому в этой связи чтобы избежать катастроф она намерена «отстранять от полётов весь активный лётный состав, который получил вакцинацию, до тех пор, пока не будет более полно и адекватно оценена причина этих серьёзных системных рисков для здоровья».

Аналогичные рекомендации отстранять от полётов всех пилотов, экипаж и лётный состав на военной службе, которые нуждались в госпитализации из-за инъекции или получили какую-либо вакцинацию против COVID-19, она дала министру обороны США.