Москва, 27 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Отдыхали летом в 2021 году 74% жителей России (в 2020 году — 77%.). Не отдыхали и не брали отпуск в летний период 27% граждан (в 2020 году — 21%). Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Отдых

Большинство участников отдыхали в сельской местности или на даче (42%). Провели отпуск дома 36%, на пляже — 29%. Активный отдых привлек летом (турпоходы пешком, по рекам и озерам, в горы, туры на велосипедах) 27% опрошенных.

Изучали культуру, архитектуры, посещали памятные исторические места 25%. Отдыхали в другом городе или в сельской местности России 9%. Посетили курорты Краснодарского края 5%, побывали в Крыму 4%.

Опрос по телефону проведен 16, 18 и 19 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в летние каникулы в 2021 году дети школьного возраста никуда не выезжали и провели время дома.

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