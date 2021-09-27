Баку, 27 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Решение руководства Ирана провести военные учений возле азербайджанской границы стало неожиданностью для Баку. Об этом в интервью турецкому агентству Anadolu Ajansı 27 сентября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Mod.gov.az Ильхам Алиев

«Когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе?» — задался вопросом Алиев.

Он отметил, что каждая страна вправе проводить военная учения, и Ирану никто не может запретить этого. Президент Азербайджана предположил, что это стало «эмоциональной реакцией» Тегерана и в дальнейшем такого не будет.

Стоит отметить, что Иран начал проводить военные учения на границе с Азербайджаном после того, как азербайджанские правоохранители задержали двух иранских водителей. Они ехали по дороге, которая проходит по Сюникской области Армении и попадает на территорию, которую с 12 сентября начал контролировать Баку.