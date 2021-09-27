Москва, 27 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Будущие отношения России и Германии будут зависеть от того, войдут ли «зеленые» в коалицию в бундестаге ФРГ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил кандидат политических наук Борис Кагарлицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Отношения с Россией будут зависеть от того, войдут ли в коалицию «зеленые» и на каких условиях, — сказал Кагарлицкий. — Если коалиция будет строиться на условиях «зеленых», то вполне возможно, что будут проблемы у «Северного потока — 2». Потому что у «зеленых» свои приоритеты, и это одна из самых антироссийских партий. Но «Северный поток — 2» пока не прикрыли, так как он больше нужен Германии, чем России. Германия получает дешевый газ из России и потом перепродает его по более высоким ценам дальше. И никакие уговоры американцев никакого действия не произведут. Потому что для Берлина это принципиальный вопрос очень больших выгод. Но если победят «зеленые», то у них будут уже свои, иные установки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кагарлицкий заявил, что современная западная политика находится в кризисе.