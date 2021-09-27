Минск, 27 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. «Умные и продвинутые поляки разворачивают целые корпуса возле наших границ», — конспирировал 27 сентября Александр Лукашенко на совещании с генералитетом Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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Генералы представили доклад об обстановке на белорусской границе. Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко заявил им: «Ситуация в сопредельных государствах для нас неблагоприятная. Более того, руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Белоруссией».

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«Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, — там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно (и не только беглых) работе по Белоруссии, как говорят спецслужбы», — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

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