Магас, 27 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. В Ингушетию будут возвращены четверо детей, вывезенные родителями в Турцию. Находившаяся вдали от родины семья попала в сложные обстоятельства: глава семейства умер, мать находится под следствием. Помощи в возвращении несовершеннолетних попросила у властей региона бабушка, являющаяся в настоящее время их законным представителем, сообщила уполномоченная по правам детей в Ингушетии Зарема Чахкиева.

(сс) Gauthier DELECROIX — 郭 Ребенок

«Власти Ингушетии для организации перевозки детей в республику подключили МИД России и уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анну Кузнецову», — цитирует омбудсмена «Интерфакс».

Как отметила Чахкиева, посольство Турции оказывает всемерную поддержку в вопросе возвращения детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ингушетию в течение нескольких последних лет были возвращены десятки детей, оказавшихся в зоне военных действий в Сирии.

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