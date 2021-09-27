Стокгольм, 27 сентября, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В настоящее время в Швеции беременные женщины вакцинируются от COVID-19 в меньшей степени, чем небеременные. Об этом заявила заместитель государственного эпидемиолога Швеции Карин Тегмарк Виселл на пресс-конференции.

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Своим объяснением низких темпов вакцинации 27 сентября в эфире телеканала SVT поделилась заведующая акушерским отделением в больнице Каролинского университета Карин Петтерссон.

Так, Петерссон считает, что одна из причин, по которой охват вакцинацией среди беременных женщин ниже, заключается в том, что будущие мамы получили разнонаправленную информацию от властей весной 2021 года.

«Когда появились первые вакцины, мы сказали, что они (беременные женщины — прим. ИА REGNUM) не будут включены в приоритетную группу. В марте у нас уже было достаточно данных, чтобы чувствовать себя в безопасности при вакцинации беременных женщин, относящихся к группе риска по серьезным заболеваниям. В мае мы могли с уверенностью сказать, что уже все могут прививаться», — объяснила врач.