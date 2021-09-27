Джакарта, 27 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Министр-координатор по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что введенные ограничения по коронавирусу за пределами Явы и Бали продлятся до 4 октября 2021 года, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Ограничения по-прежнему действуют на всех уровнях за пределами Явы и Бали.

Высокий уровень заражения коронавирусом выявлен в провинциях Ачех, Западная Суматра, в городе Банджар Бару, Баликпапан и Булунган.

Ко второму уровню относятся 21 провинция Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что в настоящее время правительство ужесточает порядок прибытия иностранных граждан в страну.