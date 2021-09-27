Стокгольм, 27 сентября, 2021, 15:39 — ИА Регнум. 31 января 2020 года в Швеции был обнаружен первый случай заболевания COVID-19. Тогда мало кто мог себе представить, что все это скоро перерастет в глобальную пандемию коронавируса с более чем 14 000 смертей только в Швеции. С тех пор прошло 18 месяцев, и сейчас в Швеции готовятся к снятию последних существенных антикоронавирусных ограничений. Об этом 26 сентября сообщил телеканал SVT.

Дарья Драй ИА REGNUM Сила Швеции

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Вскоре после обнаружения первого случая заболевания COVID-19 распространение инфекции в стране увеличилось, и COVID-19 был официально классифицирован как болезнь, которая будет распространяться по сценарию пандемии. Но после нескольких месяцев ограничений и успешной кампании по вакцинации Швеция находится на пороге вступления в четвертую фазу снятия последних жестких мер по инфекционному контролю, реализация которой намечена на 29 сентября.

«Сейчас мы находимся в гораздо лучшем положении. Пришло время шведам снова встретиться на футбольных стадионах, на рабочих местах и в ресторанах», — заявила в интервью телеканалу министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.