Стокгольм, 27 сентября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В настоящее время уровень распространение коронавирусной инфекции в домах престарелых Швеции увеличивается, что уже привело к летальным исходам от COVID-19 в нескольких регионах страны. Как написала 26 сентября газета Svenska Dagbladet, одной из причин может являться нехватка вакцинированного персонала для работы в учреждениях.

(сс) geralt Старик в доме престарелых

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Например, в Оверкаликсе за последнее время умерли восемь постояльцев домов престарелых, из которых семеро были полностью привитыми. Однако в то же время число скончавшихся от COVID-19 стариков по-прежнему невелико по сравнению с предыдущим периодом пандемии. Вакцинация пожилых людей привела к значительно меньшему количеству смертей от COVID-19 в домах престарелых.

Согласно анализу Агентства общественного здравоохранения, в лене Стокгольм самый низкий охват вакцинацией среди персонала домов престарелых — только 53% социальных работников, оказывающих уход на дому, и 64% членов персонала домов престарелых полностью были вакцинированы на конец августа. Для сравнения, в Вермланде показатели составляют 77% и 84% соответственно.