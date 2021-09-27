Бразилиа, 27 сентября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал отрицательный анализ на COVID-19 после пятидневного карантина, на котором он оказался после возвращения из Нью-Йорка. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Специальный секретариат по связям с общественностью Бразилии.

(сс) Alan Santos/ PR Жаир Болсонару

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«Президент республики Жаир Болсонару сдал отрицательный анализ на COVID-19. Анализ был взят в воскресенье утром во дворце Альворада», — говорится в официальном сообщении.

Два дня назад конгрессмен Эдуарду Болсонару, сын президента Бразилии, который был в составе национальной делегации на мероприятиях ООН, подтвердил в соцсетях, что у него был обнаружен COVID-19. Ранее положительный тест на коронавирус сдал ещё один член делегации, министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога, который остаётся на карантине в Нью-Йорке.