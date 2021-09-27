Стокгольм, 27 сентября, 2021, 15:35 — ИА Регнум. За последние две недели несколько регионов Швеции отказались принять дополнительные дозы вакцины от COVID-19, которые были выделены им Агентством общественного здравоохранения. Об этом 27 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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На прошлой неделе крупные партии препарата отказались принять девять регионов, а неделей ранее — восемь регионов. В их число входят Эребру, Евлеборг и Йёнчёпинг.

Причина нежелания региональных властей получить новые партии вакцины заключается в том, что они не хотят потом их выбрасывать. Поскольку сейчас снижается спрос из-за того, что в Швеции вакцинируется все меньше и меньше людей, у региональных систем здравоохранения остается большое количество неиспользованных доз препарата.