Москва, 27 сентября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. В посольстве Соединённых Штатов в Москве пока не обладают информацией о возможном визите заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Россию. Об этом 27 сентября заявили в американском диппредставительстве.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд

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«У посольства нет информации о возможном визите», — сказал в беседе с РИА Новости пресс-секретарь посольства Джейсон Ребхольц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники заявили, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросамВиктория Нуланд может посетить с визитом Россию уже этой осенью.

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