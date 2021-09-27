Ново-Огарево, Московская область, 27 сентября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Развитие стратегического планирования в России сводится к нескольким ключевым задачам. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"Хотел бы обратить ваше внимание на следующие принципиальные задачи: первое, для повышения эффективности стратегического планирования необходимо оптимизировать количество принимаемых документов. Прежде всего на региональном и муниципальном уровнях», — заявил Путин.

Вторая задача состоит в обеспечении согласования стратегического планирования и бюджетного процесса.

«Это не должно быть два разных процесса, один не связанный с другим. Нужна концентрация ресурсов на ключевых направлениях при формировании бюджетов на всех уровнях — национальные цели в сфере социально-экономического развития и национальной безопасности должны быть безусловным приоритетом», — продолжил он.

Третья задача заключается в повышении уровня информационно-аналитического обеспечения стратегического планирования «за счёт использования единых исходных данных, общих методологических подходов к прогнозированию и моделированию ситуации», подчеркнул президент.

«К такой работе нужно активнее привлекать и научное сообщество, развивать российскую школу стратегического планирования», — указал он.

Четвёртая задача заключается в более эффективном контроле и мониторинге в сфере стратегического планирования.

«К этой задаче нужно подходить не формально, не механически, а максимально содержательно. Действенная система мониторинга может выявлять риски невыполнения поставленных целей и задач, определять, по какой причине это произошло или может произойти, лучше прогнозировать вот эти риски. При этом должны немедленно предлагаться предложения по исправлению положения», — указал Путин.

Наконец, срочные решения антикризисного характера в России должны приниматься не в ручном режиме, а по уже отработанным механизмам, заключил он.