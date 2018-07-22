Президент России Владимир Путин сегодня, 27 сентября, проведёт несколько важных встреч и заседание Совета безопасности. Помимо общения с главами Минобороны и МИДа Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, а также с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой, в ходе которого будет обозначена судьба их думских мандатов, у главы государства запланирована встреча с главой российского правительства Михаилом Мишустиным и министрами.

С членами Совбеза Путин обсудит «меры по совершенствованию системы стратегического планирования и качества государственного долгосрочного управления в интересах обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития страны».

Напомним, Сергей Лавров и Сергей Шойгу возглавили партийный список «Единой России» на осенних выборах в Госдуму, так как они участвуют в воплощении в жизнь решений этой партии. В ходе пленарного заседания ВЭФ-2021 3 сентября российский лидер признал, что ему будет жаль отпускать их в парламент, но итоговое решение примут сами министры. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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