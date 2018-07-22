Путин напомнил правительству России о росте влияния Госдумы
Правительству следует сохранить сложившийся рабочий настрой во взаимодействии с Госдумой. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Путин поблагодарил правительство за работу на хорошем, профессиональном уровне.
«Ура кричать рановато, враг ещё не побеждён. Враг — кто? Бедность», — Путин.
«Когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперёд, тогда мы добиваемся наибольших результатов. Мы действуем как одна команда, последовательно и динамично», — Путин.
Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что мы движемся вперёд — Путин.
Путин поблагодарил правительство за большую работу в период избирательной кампании.
Путин отметил, что существенно возросло взаимодействие между исполнительной и законодательной властью.
Путин напомнил о народной программе.
В первые с 1999 г. в парламенте появится пятая партия — «Новые люди». Правительство Владимир Путин попросил плотно работать со всеми партиями.
Путин заявил, чем отныне займётся пятёрка лидеров списка «Единой России»
Для пятёрки лидеров списка «Единой России» созданы специальные комиссии в партии. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин с лидерами списка «Единой России».
Путин напомнил, что в парламенте будут работать делегаты от пяти партий.
Президент проводит встречу с членами правительства России и их заместителями.
Владимир Путин признал, что полностью исключить негативные последствия общемировой пандемии было практически невозможно:
«Просто невозможно, и, тем не менее, с возникшими проблемами Россия справлялась и справляется в целом лучше, чем многие другие страны, и вы об этом, конечно, все знаете».
Владимир Путин: «Выборы проходили на фоне пандемии, снижения реальных доходов людей, нестабильности на мировых рынках.
По основным экономическим показателям мы только сейчас вышли на докризисный уровень, но, конечно, далеко не все могут сразу почувствовать эту позитивную динамику, к сожалению, из наших граждан, что называется, на себе не могут пока этого почувствовать».
«Впервые после выборов 1999-го года в Думе будет больше четырёх фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», — сказал Владимир Путин.
Цитата с сайта Кремля.
Для окончательной победы сделано ещё не всё» — Путин о «Единой России
Партия «Единая Россия» держит уверенно свои позиции, но ей предстоит много работы, чтобы закрепить свой успех. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин с лидерами списка «Единой России».
Обновление «Единой России» востребовано российским обществом — Путин
Партия «Единая Россия» показала хорошую способность к внутреннему обновлению. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин с лидерами списка «Единой России».
Созданные комиссии помогут так выстроить работу, чтобы наказы избирателей были выполнены — Путин.
Шойгу будет руководить комиссией по развитию Восточной Сибири — Путин.
Путин поблагодарил лидеров списка «Единой России» за результат на выборах
Хороший результат «Единой России» на выборах отражает уровень доверия к партии со стороны граждан страны. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин с лидерами списка «Единой России».
«Я слышал, сам как из штабов «Единой России» доносились радостные возгласы «Ура!». Но у партии ещё очень много дел в каждом городе и посёлке», — сказал Путин.
Свои передовые позиции партии «Единая Россия» держит уверенно, и это чрезвычайно важно — Путин.
Важно, что партия в целом показала стремление к обновлению и внутреннему развитию — Путин.
По итогам выборов фракция «Единая Россия» может обновиться практически наполовину — Путин.
Ваши позиции и убеждения были компетентными, честными, искренними — Путин.
Путин подчеркнул огромный личный вклад каждого из лидеров списка.
Самое главное — люди доверяют тем, за кого голосуют — Путин.
Путин поблагодарил за достойный результат избирательной кампании лидеров списка.