Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 27 сентября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Испанская авиакомпания Binter приняла решение о возобновлении полётов в аэропорт острова Пальма и из него с 13:00 27 сентября. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Juergen Lehle Самолёт Binter Canaria

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Это решение было принято в связи с очевидным улучшением условий полётов, которые ранее ухудшились из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

При этом авиакомпания предупреждает, что в зависимости от развития ситуации в связи с извержением вулкана на острове она примет необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность полётов.

Если ситуация не изменится, планируется продолжить полеты, запланированные в регулярной программе компании, говорится в заявлении Binter. Компания отмечает, что в связи с возможным изменением ситуации пассажирам рекомендуется обращаться к информационным каналам авиакомпании, чтобы проверить статус своего рейса перед поездкой в аэропорт.