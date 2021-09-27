Мадрид, 27 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Выбросы газов, извергаемых вулканом Кумбре-Вьеха на канарском острове Пальма, не ухудшают качество воздуха в населенных районах Испании. Об этом заявил в интервью агентству Servimedia пресс-секретарь Государственного метеорологического агентства Рубен дель Кампо.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат. Экология

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«Качество воздуха в населенных районах Канарского архипелага на данный момент не пострадало, и ожидается, что ситуация сохранится, по крайней мере, в течение понедельника и вторника», — сказал дель Кампо.

По его словам, «извержение вулкана не окажет никакого влияния на качество воздуха в районе полуострова и Балеарских островов».

Дель Кампо также исключил возможность появления кислотных дождей в регионе.