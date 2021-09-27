Таллин, 27 сентября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. По состоянию на утро понедельника, 27 сентября, 195 человек с COVID-19 находятся на лечении в больницах Эстонии. Об этом ERR сообщил медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

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По его словам, важный психологический рубеж в 200 ковид-больных, находящихся на стационарном лечении, Эстония преодолеет к началу октября нынешнего года. Суле добавил, что врачи всегда опасались, что в ходе третьей волны количество таких пациентов достигнет 200 человек, так как эта цифра означает максимальную загрузку медучреждений ковид-больными.

«Но если посмотреть на более ранние прогнозы, то пациентов в больницах сейчас все-таки меньше, чем мы опасались», — сказал Суле.

Он отметил, что в больницы стали чаще попадать люди среднего возраста: «В последнее время видно, что ряды нуждающихся в стационарном лечении пополнились более молодыми людьми, которые стали тяжелее болеть».

По словам Суле, поскольку болезнь активно распространяется в Северной Эстонии, в этом регионе уже ведется подготовка к расширению возможностей стационарного лечения.

Так, в Ида-Таллинской центральной больнице будет создано еще 29 мест для лечения пациентов с COVID-19; другая столичная больница PERH увеличит отделение интенсивной терапии с 6 до 14 мест.