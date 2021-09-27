* запрещённая в России организация

Брюссель, , 15:01 — REGNUM Посольство Афганистана в Брюсселе было в течение двух часов занято четырьмя афганцами — тремя мужчинами и одной женщиной, которое требовали от властей Бельгии не признавать правительство, сформированное радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 27 сентября сообщает бельгийское издание LeSoir.

Также участники протестной акции опубликовали в соцсети Twitter обращение и рассказали в нем, что это была мирная акция, целью которой было «привлечение внимание к важности непризнания режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве легитимного представителя афганского народа».

«Пока у нас нет легитимного правительства в Афганистане, мы не признаем переходное правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявили протестующие.

При этом уточняется, что названные афганцы ворвались на территорию посольства в 04:30 утра (05:30 мск) и в 06:30 (07:30 мск) их вывели оттуда правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что призыв к сотрудничеству с правительством захвативших власть в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который был опубликован на его странице в соцсети Twitter, не соответствует действительности.