Ново-Огарево, Московская область, 27 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Систему стратегического планирования нужно начать развивать на качественно новой основе, обеспечив связь между решениями на различных уровнях власти. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Сейчас основополагающими документами стратегического планирования являются Стратегия национальной безопасности РФ и указ президента России о национальных целях развития РФ на период до 2030 года. Именно это — основные документы, которые лежат в основе нашего стратегического планирования», — заявил Путин.

«Кроме того, значительное число долгосрочных программ и планов приняты и реализуются как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровне. Вместе с тем сложившаяся практика не обеспечивает комплексного подхода в стратегическом планировании», — указал он.

При этом, по его словам, ряд документов на региональном и муниципальном уровне порой не согласуются по целям и срокам.

«При их реализации не всегда удаётся наладить должное межведомственное взаимодействие. В этой связи важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать её на качественно новой основе», — подчеркнул президент.