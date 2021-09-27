Ново-Огарево, Московская область, 27 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Сбережение народа России, укрепление его здоровья и улучшение качества жизни граждан является одной из ключевых целей российского государства. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

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«Доктрины и долгосрочные программы развития, стратегии и основы государственной политики определяют важнейшие общенациональные приоритеты, которые направлены на достижение единых целей», — заявил Путин.

«Прежде всего это, конечно, сбережение народа России. Укрепление здоровья и улучшение качества жизни наших граждан. Это охрана традиционных духовно-нравственных ценностей, устойчивое экономическое развитие и забота об окружающей среде. И, конечно, это надёжная защита нашей страны и граждан от внутренних и внешних угроз, обеспечение государственного суверенитета», — указал он.