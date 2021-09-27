Ново-Огарево, Московская область, 27 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В России необходимо совершенствовать систему стратегического планирования. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета Безопасности РФ.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

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«Сегодня мы обсудим пути совершенствования системы стратегического планирования. Тема крайне важная, актуальная, напрямую связанная и с национальной безопасностью, и с перспективами развития России», — заявил Путин.

По его словам, стратегическое планирование задаёт главные ориентиры и векторы движения в ключевых областях, причём на целые десятилетия вперёд.

«Доктрины и долгосрочные программы развития, стратегии и основы государственной политики определяют важнейшие общенациональные приоритеты, которые направлены на достижение единых целей», — подчеркнул он.