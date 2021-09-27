Тюмень, 27 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Госдумы Александр Ремезков из фракции «Справедливой России — За правду» отказались от мандатов депутатов Тюменской областной думы. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Елена Миронова ИА REGNUM Здание Тюменской областной думы

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин отметил, что 28 сентября 2021 года — последний день, когда будут принимать заявления об отказе от мандатов в Тюменскую облдуму.

Напомним, по итогам трёхдневного голосования с 17 по 19 сентября 2021 года, в Тюменскую областную думу прошли партия «Единая Россия» с 50,07% голосов избирателей, ЛДПР получила 12,72%, КПРФ — 11,94% голосов, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,47%. Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер.