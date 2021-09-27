Киев, 27 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел в Киеве выступило с заявлением из-за подписания Венгрией и Россией долгосрочного контракта о поставках газа в обход Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Заявление опубликовано 27 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

МИД подчеркивает, что Киев «удивлён и разочарован» соответствующим решением властей Венгрии. Ведомство считает это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, «принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям».

Также дипломатическое ведомство «с прискорбием» отмечает, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии.

В Киеве обещают, что украинская сторона обратится в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового газового соглашения Венгрии и России европейскому законодательству в области энергетики.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Венгрии и Газпром в понедельник, 27 сентября, заключают долгосрочный контракт о поставках российского газа до конца 2036 года. По условиям контракта, «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год двумя маршрутами — через Австрию и Сербию.

Ранее Киев уже обнаруживал антиукраинский заговор в газовом контракте России и Венгрии.