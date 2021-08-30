Киев, , 20:14 — REGNUM Новое газовое соглашение России и Венгрии — это еще один пример того, как Газпром диктует условия в тех странах, которые критически зависят от поставок российского газа, заявил вечером 30 августа глава компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Газ для Украины

Представитель Киева заявил, что соглашение с Венгрией — это часть плана Кремля, финальная цель которого — «не считаясь с затратами, полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление».

«Вместо прямого маршрута РФ — Украина — Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия, значительно дольше… Новый маршрут не может быть дешевле украинского, однако Газпром удачно прячет транспортные расходы в конечную цену на газу», — констатировал Макогон.

По его мнению, ЕС надо отреагировать на ситуацию и заставить Газпром продавать газ на границах Энергетического сообщества — чтобы европейские покупатели имели возможность самостоятельно выбирать маршруты транспортировки.

ИА REGNUM напоминает, что Россия и Венгрия ранее сегодня заключили новое долгосрочное соглашение о поставках газа, которое начнет действовать с 1 октября текущего года. Газпром ежегодно будет поставлять 4,5 млрд куб. м природного газа в Венгрию, причём по гораздо более выгодной для Будапешта цене, чем по истекающему контракту.