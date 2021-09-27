Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 27 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Не исключено, что лава, выброшенная вулканом Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, не достигнет побережья и не соприкоснётся с водой Атлантического океана. Об этом в интервью испанскому изданию La Razón заявила директор Института геологии и горного дела Испании Ана-Мария Алонсо.

Fernando50 Вулкан

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«Это [соприкосновение лавы с водой океана] может произойти, а может и нет. Возможно, что так и будет, если произойдет достаточный выброс вулканического вещества, но следует учитывать, что потоки лавы остывали в течение недели. Мы говорим о жидкости, которая имеет очень сложную механику. Вулканическая порода не является хорошим проводником тепла, поэтому магма, соприкасаясь с поверхностью, охлаждается и застывает. Это замедляет процесс», — сказала Алонсо.

По её словам, в случае достижения водоёма лавой будут наблюдаться выбросы газов и взрывы из-за контакта с водой, что станет «временным источником загрязнения, который изменит температуру и кислотность, значительно уменьшит концентрацию кислорода и увеличит концентрацию углекислого газа и других металлов».

Алонсо отметила, что даже в случае достижения такого парового облака других территорий серьёзных проблем не возникнет: «Это похоже на то, как если бы наши машины пачкались из-за пыли, приносимой из Сахары. То есть, нечто косвенное и не имеющее особого значения».