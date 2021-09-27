Астана, 27 сентября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (совместное предприятие ПАО «КАМАЗ» и АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг») представило первые магистральные тягачи «КамАЗ-54 901», производство которых было налажено на территории Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба компании.

КамАЗ «КамАЗ-54901» казахстанской сборки

Отмечается, что грузовики были представлены на заводе «КАМАЗ-Инжиниринг» в городе Кокшетау. На мероприятии присутствовали представители ПАО «КАМАЗ», официальные дилеры компании, крупные корпоративные клиенты, а также представители государственных структур, ведомств и Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана.

Всего было пока выпущено пять моделей «КамАЗ-54 901». Они будут поступят в дилерские салоны Казахстана.

Новинка получила автоматизированную трансмиссию ZF и новый двигатель V6 мощностью 450 л. с. Мотор соответствует экологическому классу «Евро-5».

Отмечается, что уже начальная версия тягача оснащается бортовой информационной системой с ПО ИТИС-КАМАЗ для спутникового мониторинга ТС.

Ранее КамАЗ представил на международной выставке Comtrans 2021 тягач поколения К6 — «КамАЗ-54 907» («Континент»).

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