Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 27 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. После нескольких часов затишья вулкан Кумбре-Вьеха на острове Пальма снова выбросил большой столб пепла. Об этом пишет испанское издание La Razón

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

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Выброс пепла сопровождался несколькими спорадическими взрывами, которые длились около пяти минут и которые были слышны за много миль от эпицентра, пишет издание.

Вулкан активизировался в 11:00 по местному времени — после того, как выброс пепла и дыма прекратился в 8:30 по местному времени после ночи постоянных взрывов.

Институт вулканологии Канарских островов подтвердил в своем аккаунте в Twitter, что вулкан вновь излучает лаву.