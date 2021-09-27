Кишинёв, 27 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Учителя школ Молдавии за пределами Кишинёва, которым пришлось уволиться из-за того, что они не прошли вакцинацию от COVID-19, могут обращаться в столицу и устраиваться на работу. Об этом 27 сентября заявил мэр Кишинёва Ион Чебан в соцсети Facebook.

Dodon.md Ион Чебан

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«Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Кишиневе, и если у вас есть желание, то мы готовы принять вас в столичную систему образования. Я распорядился рассматривать такие запросы в приоритетном порядке», — написал Чебан.

Он добавил, что учителя, которые переедут в столицу из провинции, получат ту же льготу, что и молодые специалисты — 1 тыс. леев (около $55) на аренду квартиры. Чебан добавил, что мэрия проводит тендер на закупку тестов на коронавирус, чтобы учителя могли их бесплатно сдавать.

Напомним, ранее минздрав Молдавии постановил, что учителя, которые не прошли курс вакцинации, должны сдавать тесты на коронавирус раз в две недели, иначе их не допустят в школы. Эти исследования необходимо проводить за свой счёт.