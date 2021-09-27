Москва, 27 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Уже сейчас расходы большинства жителей России на оплату ЖКУ составляют существенную часть ежемесячного бюджета. Не так давно Росстатом были озвучены среднестатистические цифры — примерно 5 тыс. рублей в месяц, или 11% ежемесячного дохода, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Иван Шилов ИА REGNUM Тарифы на услуги ЖКХ

«Не для всех категорий граждан, однако, эти цифры актуальны, они могут быть как значительно выше, так и значительно ниже. Также в стране много малоимущих, для которых государство выделяет на этот случай субсидии из бюджета.

Для каждого региона России устанавливается своя планка по тарифам ЖКУ, средний рост которых не должен превышать уровень инфляции.

Так, в 58 субъектах РФ предусмотрены максимально допустимые расходы на ЖКУ не более 22%, в 24 субъектах — 15−21%, в трех — не более 15%. Из региональных бюджетов оплачиваются все те расходы, которые превышают максимально допустимую планку.

В ближайшем будущем правительство РФ планирует повысить тарифы по ЖКХ до «экономически обоснованных», ссылаясь на то, что многие системы коммуникаций устарели, особенно в части водоснабжения, канализации, отопления.

Усовершенствование этих систем и многие, связанные с этим расходы, лягут на плечи их непосредственных пользователей, то есть граждан, жителей многоквартирных домов.

В этом случае тарифы на ЖКХ могут вырасти очень значительно, превысив рост уровня инфляции, возможно, в несколько раз. Для малоимущих категорий граждан на этот случай будет предусмотрена компенсация от государства, в отличие от всех других.

Отдельно заявляется, что повышение тарифов должно быть обоснованное, по факту проведенной модернизации. И это разумное замечание. Компенсировать только фактические затраты было бы более правильно, нежели собирать предварительно огромные бюджеты «на воздух».

Также стоило бы, возможно, добавить, что для открытого доступа граждан (отчетности) должны быть предоставлены расходные сметы, экономическая обоснованность проведения модернизаций, сведения о компаниях, которые их выполняют, сведения о средних тарифах на аналогичные услуги (работы) в регионе.

Если пользователь оплачивает услуги, он должен понимать, какие именно, насколько они качественные и необходимые. И если планируется повышение тарифов, а не их снижение и стабилизация, то должна быть их обоснованность и качество, очевидное для всех», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министерства должны усилить адресную поддержку граждан по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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