Ново-Огарево, Московская область, 27 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Правительству России следует внимательно относиться к обращениям парламентариев и к их законодательным инициативам. Об этом 27 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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"Все партии шли на выборы со своими предвыборными программами, которые они будут реализовывать, в том числе выдвигая законодательные инициативы. И я прошу вас плотно работать со всеми фракциями, быть внимательными к обращениям парламентариев и депутатским запросам», — заявил Путин.