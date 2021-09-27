Байконур, Казахстан, 27 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. На станцию Тюратам, которая находится рядом с космодромом Байконур (Казахстан), прибыл железнодорожный состав с ракетой-носителем «Протон-М». Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

(сс) alexpgp «Протон-М» на стартовой площадке

"На железнодорожную станцию Тюратам прибыл эшелон с ракетой-носителем «Протон-М», — говорится в сообщении пресс-службы на странице госкорпорации в соцсети Twitter.

Также указывается, что в данный момент проводится осмотр эшелона и после него состав передадут НК «Казахстанские железные дороги» и Космическому центру «Южный» для того, чтобы ракета-носитель была доставлена на площадку №92 космодрома Байконур.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября стало известно, что премии имени Ю. А. Гагарина за достижения в области космической деятельности в 2021 году получат 10 авторских коллективов.